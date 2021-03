Banfield, contro il Lanus debutto per Juan Manuel Cruz: figlio del Jardinero

Juan Manuel Cruz, 21enne figlio di Julio Cruz, ha debuttato questa notte in Argentina, nella partita tra Banfield e Lanus.

Altro giro, altra corsa. Debutta il figlio di un altro ex grande calciatore della nostra Serie A, che ha illuminato i campi da calcio dalla fine degli anni 90 all'inizio del nuovo millennio. Stiamo parlando di Juan Manuel Cruz, figlio del Jardinero, attaccante di Inter e Bologna tra le altre.

Nella sentitissima parta tra Banfield e Lanus, vinta dai padroni di casa per due a zero, l'allenatore Javier Sanguinetti a dieci minuti dalla fine ha avuto anche modo di far entrare in campo proprio Juan Manuel Cruz, che fino a quel momento aveva giocato solo con la seconda squadra.

Classe 1999, con 22 anni da compiere, Juan Manuel ripercorre esattamente le orme del padre Julio Ricardo, nato e cresciuto nelle giovanili del Banfield e debuttante in prima squadra nel 1993. La storia si ripete e si dice un gran bene del figlio dell'ex attaccante dell'Inter. Ah è una punta anche lui.

"Congratulazioni Juanma per il tuo debutto in prima squadra! Come ti ho sempre detto figlio, il sacrificio, la perseveranza e l'umiltà ti porteranno alla gloria. Orgoglioso di te".

Il padre ha postato il video del suo debutto su Instagram ed ha anche abbinato queste emozionanti parole verso il figlio. Chissà se per Juan Manuel ci sarà un futuro nel nostro calcio.