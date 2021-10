Tutti i club postano bandierine su twitter: i perchè del tormentone

Su twitter le squadre di calcio hanno cominciato a postare bandiere rosse, con una frase nel mezzo: dal Real al Torino, passando per lo United.

Sono spesso passeggere, spazzate via nel giro di poche ore. Le mode dei social, tra Instagram, Youtube e Facebook, arrivano in maniera continua e coinvolgono tutti, compresi i club di calcio professionistici. Ora, la nuova: la bandierine rosse, apparse su Twitter.

Nella giornata di mercoledì 13 ottobre, infatti, nei post twitter delle maggiori squadre calcistiche europee sono comparse tantissime bandierine rosse, con un messaggio nel mezzo. Mistero social che ha coinvolto club come Real Madrid e Manchester United, ma anche compagini italiane, dalla Fiorentina al Torino.

BANDIERE ROSSE SU TWITTER, IL SIGNIFICATO

Tutto è partito dall'account ufficiale di Twitter, che ha postato diverse bandierine rosse: al centro, tra le due file, il messaggio 'Non sono su twitter'. In pratica l'opposto alla realtà. Qualcosa di insiegabile e assurdo normalmente, ma se unito con i simboli capibile man mano da tutti.

Si tratta dell'ironia fatta su una frase agli antipodi rispetto alla realtà, oppure una convinzione degli account social dei maggiori club su cui si spinge da mesi, anni, se non decenni. Ad un primo sguardo, tanti dubbi, prima di ragionare al contrario.

I MESSAGGI 'AL CONTRARIO' DEI CLUB

Real Madrid: "Benzema non è il miglior numero 9 al mondo"

Manchester United: "Cristiano Ronaldo non è il goat"

Torino: "Non siamo la miglior cosa di Torino"

FIorentina: "La nostra non è la miglior maglia di Serie A

Roma: "Amiamo la sosta per le Nazionali"

Tottenham: "Non ci piace Heung min-Son"

Manchester City: "De Bruyne non è il miglior giocatore del campionato"

Europa League: "Il nostro inno non è un capolavoro"

PERCHÉ LA BANDIERINA ROSSA?

La bandiera rossa è di base segnale di avvertimento o un codice per attirare l'attenzione, nel mondo dello sport associata al golf. E' dunque un significato metaforico per segnalare un 'buco', un segnale di avvertimento riguardo uno scherzo in cui non cadere.