Bandiera al contrario: la Russia non indosserà le nuove maglie per Euro 2020

Un errore della casa produttrice ha invertito i colori della bandiera russa. La federazione ha deciso di non adottare il nuovo kit.

Nei giorni scorsi Adidas ha presentato ufficialmente le maglie di , , e per e per le partite rimanenti di qualificazione, oltre alle amichevoli. Già nel weekend le squadre le indosseranno per la prima volta. Tutte, tranne la Russia.

Come racconta ‘As’, la federazione ha comunicato che la nazionale non userà il nuovo kit per le partite contro Belgio e San Marino. Il motivo: la bandiera al contrario sulle maniche.

Anziché con il bianco in alto, il blu al centro e il rosso in basso, le maniche appaiono con il rosso in alto e il bianco in basso, come la bandiera della . Così la federazione ha deciso che la Russia non giocherà con le nuove maglie finché non verrà modificato questo dettaglio.

Adidas ha già emesso un comunicato scusandosi pubblicamente per l’errore, ma le maglie sono già state messe in vendita. Una volta che verrà sistemata la bandiera, la Russia le indosserà. Euro 2020 compreso, visto che la squadra di Cherchesov è già qualificata matematicamente.