Bambole gonfiabili sugli spalti: multa da 100 milioni di won per il Seoul

L'iniziativa del club coreano ha portato a circa 80.000 euro di multa per la società coreana: "Donne e famiglie di tifosi feriti da quanto successo".

Un'idea simpatica secondo alcuni, offensiva per altri. Alla fine ha prevalso questo secondo gruppo, che ha deciso di punire l'utilizzo di bambole gonfiabili sugli spalti durante la prima gara casalinga del Seoul FC nella seconda fase del coronavirus.

Per il match contro il Gwangju FC, il Seoul aveva infatti deciso di superare la difficoltà degli spalti vuoti dovuti alla pandemia di coronavirus posizionando bambole gonfiabili in alcuni settori dello stadio. Bambole con cartelli di incoraggimento per i giocatori allenati da Yong-soo Choi.

L'utilizzo delle trenta bambole sono state punite con una multa di 100 milioni di won, ovvero circa 80.000 euro. Il comunicato della federazione coreana ha evidenziato come l'evento abbia ampiamente "insultato e ferito donne e famiglie di tifosi".

Un tema delicato in teoria, visto e considerando come alcune delle bambole presenti avevano il logo di siti internet a luci rosse, proibiti in . Il Seoul aveva già chiesto scusa prima dell'ammenda, ma la federazione non ha voluto sentire ragioni, parlando di un "errore serio" commesso.

L'iniziativa del Seoul è stata una delle tante create, o già in cantiere, per ovviare al problema della mancanza di tifosi allo stadio per contrastare la pandemia di coronavirus, ampiamente controllata comunque in Corea del Sud. Per il futuro serviranno idee diverse per dare una mano ai calciatori in campo.