Balzaretti ricorda Buffon: "Solo Del Piero, Trezeguet, Nedved e Ibra gli facevano goal"

La sua domina ormai in da tanti anni, ma Gigi Buffon ha avuto la forza di ripartire dal basso con la squadra bianconera, retroscessa in Serie B dopo lo scandalo Calciopoli. L'ex compagno Federico Balzaretti ricorda quei momenti, svelando alcuni retroscena della leggenda azzurra tra allenamenti e partite.

Ai microfoni di 'DAZN' l'ex terzino bianconero ricorda quando tutta la squadra cercava di batterlo nelle normali sessioni di allenamento alla corte di mister Capello:

"In allenamento gli facevano goal solo in quattro: Del Piero, Nedved, Trezeguet e quando calciava forte Ibrahimovic, stop. Lui te lo diceva prima di calciare 'neanche mi tuffo', tu andavi lì pensando 'ora spacco la porta' ma non avevi neanche la soddisfazione di farlo buttare a terra. In allenamento quando non voleva prendere goal non prendeva goal. Era impressionante".