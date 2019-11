Balotelli contro il Verona: "Nega l'evidenza, la Curva si vergogni"

Balotelli posta un video contro il razzismo, poi ringrazia chi gli è stato solidale dopo il caos di Verona-Brescia pungendo il club veneto e la Curva.

Mario Balotelli fa parlare le immagini e poche parole. Dopo il caso razzismo in -, il numero 45 del Brescia ha postato un messaggio sul proprio profilo Instagram un video di Adriano Nuzzo e della sua associazione “We Africa To Red Earth”.

Il messaggio che vuole mandare Balotelli tramite le parole dei bambini del Burkina Faso protagonisti nel video è chiaro: no al razzismo, che è solo ignoranza.

Balotelli ha anche menzionato i profili di Verona, e , avversarie che si è trovato contro nelle ultime settimane, e la , prossima avversaria del Brescia tra una settimana.

“Forza Mario! Balotelli uno di noi. Il razzismo è solo ignoranza, purtroppo ce ne sono tanti dii ignoranti. Samo con te, sei un campione e ti vogliamo bene”.

Ma non solo, perchè qualche ora dopo SuperMario sempre su Instagram riserva parole al miele per chi gli ha mostrato supporto e lancia una stoccata al Verona. Compresa una 'Story', rivolta ai tifosi dell'Hellas.

"Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l’evidenza".

"Le 'persone' di questa curva che hanno fatto il verso della scimmia: vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi davanti ai vostri figli, mogli, genitori, parenti, amici e conoscenti... vergogna!".

Non si tratta della prima volta in stagione in cui Balotelli è vittima di insulti razzisti dal suo ritorno in , si tratta però della prima dura reazione in campo.