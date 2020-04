Balotelli sicuro: "Non sono mai stato pazzo"

In queste settimane di quarantena, con lo stop della stagione calcistica, Mario Balotelli ha più volte 'dato spettacolo' su Instagram. E anche oggi, in una chiacchierata a sorpresa con Thierry Henry sul canale ufficiale della Puma, l'attaccante del rivela molti anedotti interessanti.

Mario Balotelli ha fatto discutere rivelando la sua miglior formazione ideale del calcio. Non c'è, ad esempio, Cristiano Ronaldo...

Poi Super Mario ci tiene a rettificare qualcosa che nella sua vita lo ha fin troppo accompagnato.

"Non sono pazzo adesso e non lo sono stato nemmeno prima, ovviamente quando hai 16-17 anni vuoi fare cose che fanno tutti gli adolescenti. Non sei ancora uomo, ma un ragazzo. Entri nel mondo del calcio, che è fatto di regole rigide. Io sono sempre stato rispettoso ma tutti parlano delle ragazze con cui sono usciti e di altre cose che farebbero tutti al posto mio".