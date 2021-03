Balotelli e lo 'scherzo' a Diaw: auto tappezzata di figurine di Barrow

Musa Barrow è l'idolo di Davide Diaw e Mario Balotelli ne ha approfittato: l'auto dell'ex Pordenone è stata tappezzata di figurine del gambiano.

Nel gruppo del Monza che sogna la prima storica promozione in Serie A c'è spazio anche per momenti gioviali, capitanati da Mario Balotelli: l'ultima trovata dell'attaccante riguarda il compagno di squadra Davide Diaw, arrivato a gennaio dal Pordenone.

Il suo idolo è Musa Barrow, giovane punta del Bologna di Sinisa Mihajlovic: Balotelli ha colto la palla al balzo e ne ha approfittato per organizzare una sorta di scherzo al compagno, che si è ritrovato sommerso... dalle figurine del gambiano.

Tutto, ma proprio tutto, di proprietà di Diaw è stato ricoperto con figurine di Barrow: dall'armadietto agli oggetti personali come il cellulare, senza dimenticare il pezzo forte, ossia l'automobile.

Bravata testimoniata con tanto di Instagram Stories in cui è stato taggato anche il calciatore del Bologna: chissà che, vedendo quelle immagini, Barrow non decida di fare un regalo a Diaw per 'scusarsi' dell'inconveniente di cui è stato protagonista indiretto.