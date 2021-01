Balotelli, ritorno difficile a Brescia: non ha potuto parcheggiare allo stadio

L'attaccante del Monza è arrivato allo stadio in macchina, ma gli è stato impedito di parcheggiare all'interno. Lo rivela il 'Corriere della Sera'.

Ritorno amaro quello di Mario Balotelli a . L'attaccante del Monza, indisponibile causa infortunio, non è sceso in campo al Rigamonti nel posticipo di Serie B, ma si è presentato allo stadio per andare in tribuna. E non ha potuto comunque passare una serata tranquilla.

Come raccontato dal 'Corriere della Sera', infatti, appena Balotelli è arrivato a bordo macchina all'ingresso del parcheggio, si è visto fermare dagli addetti alla sicurezza. Che gli hanno impedito di posteggiare all'interno dell'impianto, dicendogli di non essere autorizzato.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo una breve discussione, l'atttaccante ha rinunciato, ha fatto retromarca e ha parcheggiato la sua auto sul marciapiede a fianco dell'ingresso. Per poi entrare ed assistere al match.

Altre squadre

Fuori dallo stadio i tifosi del Brescia hanno esposto uno striscione che prendeva di mira l'attaccante, passato l'anno scorso a Brescia e scaricato dopo la pausa causa Covid-19 (attualmente c'è in ballo una causa con Cellino).