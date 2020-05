Balotelli e il ritorno in campo: "Forse non so più stoppare un pallone"

Arrivano buone notizie sul fronte ripresa per un calcio ormai fermo da mesi a causa dell'emergenza sanitaria: Mario Balotelli scalda i motori e scherza con l'amico Alessandro Matri sul proprio periodo di isolamento.

Intervenuto nel corso di una divertente diretta su 'Instagram', l'attaccante del ha scherzato con Matri, che ha da poco dato l'addio al calcio giocato:

" Se mi passi un pallone non so se riesco a stopparlo , sono due mesi che non tocco un pallone. Ti dico la verità, anche un po’ contro legge, ma attorno a casa dove c’è il parchetto andavo a fare qualche allungo. Se non hai un tapis-roulant è impossibile. Comunque, dai sono migliorato quest’anno, o faccio goal o corro".

Mesi spesi in casa completamente solo, un momento difficile dal punto di vista mentale che non ha però intaccato la forma fisica di Supermario:

"Le ultime due settimane stavo sclerando. Ero da solo e io non so cucinare: per qualche giorno mi è toccato mangiare cartone e pezzi di muro... Comunque non sono ingrassato, per fortuna".