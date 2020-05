Balotelli sbotta: "Non sono un fantasma, al momento giusto spiegherò tutto"

Mario Balotelli nega di non essersi presentato agli allenamenti: "Ci sono le telecamere, come fate?". Poi promette: "Al momento giusto capirete".

Mario Balotelli non ci sta. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni secondo cui l'attaccante non si starebbe allenando al centro sportivo del , ecco la sua replica. Rigorosamente via social.

Balotelli tramite un messaggio postato su Instagram nega fermamente di non essersi presentato agli allenamenti. E promette di fare chiarezza molto presto.

"Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo?Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere! Gli allenamenti sono due al giorno quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l'evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e capirete".

Nei giorni scorsi Balotelli era stato più volte punzecchiato da Massimo Cellino, che poi avrebbe preferito non incontrarlo facendolo aspettare nella sede del Brescia per più di mezz'ora senza riceverlo. Tanto che nelle ultime ore si è sparsa la voce di un'imminente risoluzione del contratto.

Il tutto mentre il CT Mancini, vecchio estimatore di Balotelli, sembra ormai essersi arreso e non nutrire più molte speranze di riaverlo un giorno in Nazionale.