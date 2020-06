Caso Balotelli, Raiola all'attacco: "Al Brescia nemmeno un tampone"

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Balotelli ha messo in mora il Brescia. L’attaccante pretende il reintegro e lo stipendio di marzo.

Doveva essere una delle storie più belle in assoluto raccontate da questo campionato, quella che sta vedendo invece protagonisti il e Mario Balotelli sta sempre di più assumendo i contorni di una guerra che fino a poche settimane fa in pochi avrebbero potuto anche solo immaginare.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante, attraverso i propri legali, ha inviato al suo club la terza diffida al reintegro in gruppo con l’aggiunta questa volta della richiesta delle messa in mora per lo stipendio di marzo.

Ovviamente si tratta di uno dei compensi oggetto di trattativa perché coincide con il periodo nel quale i giocatori erano costretti ad allenarsi a casa con l’ausilio di una piattaforma online.

Altre squadre

A questo punto il Brescia si ritrova costretto a saldare la rata entro venti giorni e dovrà fare lo stesso con tutti gli altri componenti della rosa, a meno che non si trovi un accordo collettivo.

Il legale di Massimo Cellino, Mattia Grassani, ha commentato l’ultimo sviluppo di una vicenda che sembra lontana dal suo atto finale.

“Credo che Mario Balotelli Barwuah sia l’unico calciatore europeo militante nella massima serie che ha avuto l’ardire di mettere in mora il proprio club, ai sensi dell’Accordo Collettivo, per ottenere il pagamento integrale della mensilità di marzo, in pieno periodo di coronavirus e con le attività sportive completamente sospese. Inoltre, il Brescia ha ormai perso il conto delle diffide, inviate dal calciatore sempre in ore notturne, che lamentano la presunta impossibilità di allenarsi e/o atteggiamenti discriminatori posti in essere nei suoi confronti. Negli ultimi dieci giorni ne ha inviate tre, tra le 20 e le 23.30, l’ultima mercoledì sera, quando gli uffici della società erano ovviamente chiusi. Se continua così, con l’esperienza maturata in queste settimane in ambito regolamentare e di applicazione dell’Accordo Collettivo, potrebbe conseguire a pieno titolo una laurea honoris causa in Giurisprudenza”.

Puntuale è arrivata la replica di Mino Raiola, l’agente che da anni cura gli interessi di Mario Balotelli.