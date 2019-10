Bel gesto di Balotelli: ragala maglie, scarpe e palloni a dei ragazzi in Burkina Faso

Bel gesto di Mario Balotelli che ha regalato maglie, scarpe e palloni a un villaggio del Burkina Faso: aiutato da 'We Africa to red earth' e Puma.

Protagonista in campo contro il due domeniche fa, quando è tornato al goal in , Mario Balotelli ora ha deciso invece di segnare una rete importante fuori dal rettangolo di gioco.

L'attaccante del ha infatti regalato diverse maglie da gioco, paia di scarpe e palloni da calcio ai ragazzi di un piccolo villaggio del Burkina Faso.

Attraverso l'associazione 'We Africa to red earth', Balotelli ha potuto parlare con alcuni ragazzi che vivono nel paese africano e far loro la promessa di inviare tutto il necessario per giocare a calcio. Promessa mantenuta poi grazie all'aiuto del suo sponsor tecnico Puma.

Un gesto che il bomber bresciano ha fatto col cuore e con la consapevolezza che il suo regalo potrà far felici tanti ragazzi che ogni giorno sono costretti a confrontarsi con condizioni di vita difficili in un Paese molto povero.