Balotelli insiste: "Ronaldo il più forte di questo pianeta, Messi non è di questo pianeta… "

Nonostante la figuraccia contro il Liverpool, Messi resta di un altro pianeta per Balotelli: "Non si può prendere in giro o dire cattiverie".

Mario Balotelli torna a parlare del confronto tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Eliminato per mano del dalla , l'argentino ha dovuto dire addio alla massima competizione europea nonostante la sontuosa gara d'andata disputata al Camp Nou la scorsa settimana.

Il 3-0 ottenuto dal in quell'occasione non è infatti bastato, vista la clamorosa sconfitta per 4-0 di ieri sera ad Anfield, con Messi apparso ovviamente deluso e amareggiato al triplice fischio che ha decretato l'addio dei blaugrana alla Champions League.

A commentare la serata negativa della 'Pulce' è stato ancora una volta Mario Balotelli. Dopo aver già esaltato la grandezza di Messi dopo l'irreale calcio di punizione segnato dall'argentino al Camp Nou, SuperMario ha voluto ribadire la sua stima per il 10 del Barcellona con una nuova story su Instagram.

"Allora: Messi rimane un giocatore non di questo pianeta malgrado la brutta e difficilissima partita di questa sera. Ronaldo rimane il giocatore più forte di questo pianeta malgrado non aver giocato la semifinale... il resto sono chiacchiere insensate e cattiverie. Non si può prendere in giro o dire cattiverie contro questi due per una partita giocata male o una qualificazione mancata o una sconfitta... sarebbe da pazzi".

Un messaggio chiaro, con il quale Balotelli ha forse voluto anche spegnere definitivamente le polemiche che si erano create nei giorni scorsi, quando aveva chiesto di non paragonare Cristiano Ronaldo a Messi.