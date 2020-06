Balotelli e il flop nella sua Brescia: storia di un matrimonio naufragato

Doveva essere l'occasione del riscatto in Italia: invece il matrimonio tra Mario Balotelli e la sua Brescia sta per terminare nel peggiore dei modi.

La carriera di Mario Balotelli, nel bene o nel male, è destinata a lasciare il segno: tanti probabilmente ricorderanno 'Supermario' per quell'infinito talento sfruttato poco o male, per le tante occasioni gettate al vento e per ciò che sarebbe potuto essere.

L'ultima avventura, vinissima al suo capolinea, sarà ricordata probabilmente come la più dolorosa: proprio nella sua l'attaccante italiano cercava finalmente quella stabilità che tanto gli era mancata nel corso di una carriera travagliata dentro e fuori dal campo.

Tanti anni di alti e bassi tra , e : nella sua città, vicino alla sua famiglia, tanti avevano scommesso che Balotelli avrebbe finalmente trovato la propria dimensione, leader di una realtà più piccola, simbolo di una città dalle nuove grandi ambizioni.

E invece l'impatto di Supermario con la maglia delle Rondinelle si rivela tutt'altro che positivo. Alla soglia dei 30 anni il ritorno del figliol prodigo illude ancora tutti riguardo una possibile redenzione con il buon esordio contro la e con la rete alla seconda giornata di campionato contro il .

Il rendimento e i risultati del Brescia non aiutano però un giocatore che ha da sempre bisogno di sentirsi nel vivo del gioco: arrivano così soli 5 goal in 19 partite nella solita stagione discontinua dal punto di vista delle prestazioni, con qualche assoluta perla tecnica a ricordarci ciò che veramente potrebbe essere Supermario per il calcio italiano.

Non aiutano i continui cambi in panchina: tra i punti più bassi il precario rapporto con Fabio Grosso, che più volte lo bacchetta nella sua breve avventura alla guida delle Rondinelle. "Rincorrere gli avversari non è la sua caratteristica principale", punge l'ex terzino della Nazionale prima di lasciare la squadra.

Con Diego Lopez le cose non migliorano e la sosta dettata dall'emergenza sanitaria ha il sapore della pietra tombale nel rapporto con il club che aveva scommesso su di lui la scorsa estate.

La società gli imputa negligenza nei mesi in cui i giocatori sono chiamati a lavorare da casa: l'allenatore lo accusa di non essersi mai presentato alle sessioni di allenamento online e alla ripresa delle attività di gruppo si arriva allo scontro totale.

"Gli avevo dato la fascia affinché provasse la sensazione e la soddisfazione di guidare il gruppo. I ragazzi fin qui hanno fatto un percorso che lui non ha fatto. Hanno lavorato prima con Zoom su computer e poi per due settimane qui, lui non l’ho mai visto. Ci siamo parlati e ci siamo detti tante cose, ognuno è padrone del proprio destino e sa a cosa può accadere. Io ho tre figli e fuori dal campo devo seguire loro e non i ragazzi che già sanno cosa fare per evitare certe conseguenze. La squadra ha preso una strada, Mario un'altra", il durissimo sfogo del tecnico.

Pesanti anche le dichiarazioni dello stesso Cellino, che di fatto incrina per la prima vera volta il rapporto con quel talento che tanto aveva voluto appena un anno fa:

"Io mi sono arrabbiato con lui perchè è un po' troppo superficiale e bambino. Lui gioca troppo, per me il calcio è una cosa seria. Almeno nel rispetto non è comunque stato gestito nella maniera corretta da parte mia e da parte dell'allenatore".

Balotelli viene così escluso dagli allenamenti collettivi con l'accusa di assenteismo immotivato (giustificato invece dallo stesso giocatore con un problema di gastroenterite) e viene costretto ad allenarsi individualmente.

Successivamente il presidente Cellino 'scarica' l'attaccante facendo partire l'iter per la risoluzione unilaterale del contratto per 'giusta causa'. Si passa così allo scontro legale e Balotelli chiede tramite i propri avvocati il reintegro in gruppo con l'aggiunta della richiesta della messa in mora per lo stipendio di marzo.

L'ultimo capitolo viene scritto sui social, dove Balotelli si sfoga sottolineando il proprio impegno negli allenamenti:

"Basta chiedere se vado o non vado all’allenamento, io sono sempre andato. Basta, vi giuro. Basta chiedermelo. Se volete sapere se mi alleno, venite qua. Ho il doppio fino a domenica, mattina e pomeriggio. Venite, così vedete".

Il braccio di ferro decreta così la parola fine sul matrimonio tra Supermario e il Brescia: quella che doveva essere una scelta di vita definitiva si sgretola velocemente, lasciando sul futuro del giocatore l'ennesimo enorme punto interrogativo.