Balotelli espulso, poi le scuse: "Cercate di dipingermi come un bad boy, non ci riuscirete"

Pasqua serena, ma non per tutti. Non per l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella, che ha perso per 4-0 sul campo del Kasimpasa nella trentatreesima giornata del campionato turco. E non per Mario Balotelli, che di quella gara è stato uno dei protagonisti in negativo, se è vero che si è fatto espellere agli sgoccioli del primo tempo.

Con il Kasimpasa già in doppio vantaggio, l'ex attaccante tra le altre di Inter e Milan ha rincorso Haspolat, peraltro autore della prima rete dei padroni di casa, ma nel tentativo di portargli via palla ha finito per commettere un duro fallo con il piede a martello. Il direttore di gara, inflessibile, non ha avuto alcun tipo di dubbio: cartellino rosso diretto e Adana in 10.

In ogni caso, stavolta non ci sono mattane di mezzo. Nessun gesto da bad boy, solo un tentativo maldestro di rubar palla a un avversario. In sostanza: un'espulsione normale. Come lo stesso Balotelli ha ribadito tramite una storia Instagram a seguito delle polemiche scatenatesi durante e dopo la partita.

"State ancora cercando di dipingermi come un bad boy: fidatevi, non ci riuscirete - ha scritto - Mi dispiace per i miei compagni e per l'intera famiglia dell'Adana Demirspor".

Instagram

Con questo risultato, la formazione di Vincenzo Montella manca il sorpasso al quarto posto all'Istanbul, che ieri pomeriggio ha pareggiato per 1-1 sul campo dell'Altay SK Izmir. Si tratta però della terza sconfitta nelle ultime sei giornate di Süper Lig.

Balotelli rimane invece il capocannoniere dell'Adana Demirspor, con 12 reti messe a segno in 28 presenze. I due migliori marcatori del campionato sono Umut Bozok (proprio del Kasimpasa, a segno su rigore) e Ayoub El Kaabi (Hatay), entrambi a quota 15.