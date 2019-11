Balotelli escluso dall'allenamento, Grosso: "Io voglio ritmo ed intensità"

Fabio Grosso non si sbilancia sulla possibile esclusione di Balotelli dalla sfida con la Roma, ma spiega: “Scelgo in direzione della squadra”.

Ultimo in classifica con appena sette punti raggranellati in undici uscite e reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali pesantissima in casa contro il , il cercherà domenica quel risultato che possa consentigli in invertire la rotta.

Le Rondinelle saranno chiamate ad affrontare un impegno durissimo, visto che saranno impegnate sul campo della e, come se non bastasse, la marcia di avvicinamento alla sfida dell’Olimpico è stata resa ancora più complicata dal caso Balotelli.

Come è noto, giovedì Fabio Grosso ha deciso di allontanare Super Mario dall’allenamento e la situazione che si è venuta a creare ha dato vigore alle voci che vorrebbero un clamoroso addio dell’attaccante già nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Il tecnico del Brescia, parlando nella conferenza stampa di presentazione del match, ha spiegato cosa è accaduto.

“La cosa è semplice, si stano sottolineando cose meno importanti, mentre a me piace parlare di squadra. E’ successo un qualcosa che mi è già capitato in passato, io pretendo ritmo ed intensità e se non li vedo preferisco cambiare. Per questo ho preferito metterlo da parte, poi non mi va né di minimizzare né di gonfiare la cosa. Per me è determinante utilizzare tutti, poi posso arrivare fino ad un certo punto, per il resto deve aiutarsi da solo”.

Nei confronti di Balotelli potrebbero essere presi provvedimenti come la mancata convocazione.