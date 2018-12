Balotelli ed il Nizza, divorzio anticipato? Nemmeno convocato per la Coppa di Lega

Balotelli non è stato nemmeno convocato in vista del match di Coppa di Lega contro il Guingamp: il suo addio al Nizza potrebbe essere anticipato.

Non è un bel momento per Mario Balotelli. Dopo l'annuncio da parte del presidente del Nizza (non gli verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno), ecco arrivare la decisione di Vieira, che non lo ha nemmeno convocato in vista del match di Coppa di Lega che vedrà la squadra in campo stasera contro il Guingamp.

Il feeling con l'ex compagno di squadra non è praticamente mai scattato, come dimostrano le sole 10 presenze collezionate, delle quali 9 da titolare e le innumerevoli sostituzioni, che hanno non poco infastidito l'ex Milan e City, a secco di goal dallo scorso maggio: "Continui a togliermi senza otivo, la prossima volta toglimi prima". Queste alcune delle esternazioni di SuperMario.

Che successivamente ha rincarato la dose anche ai microfoni di Canal +. "Non mi trovo bene, non ho molte occasioni da goal. Devo spesso indietreggiare troppo per ricevere palla e sono lontano dalla porta. E' qualcosa che non mi piace".

A questo punto non è da escludere che le strade di Balotelli e del Nizza possano separarsi anche prima della prossima estate. Come riportato nei giorni scorsi sulle tracce del classe 1990 c'è la Fiorentina , che gli darebbe quindi l'ennesima opportunità di tornare in A e di cercare di riconquistare anche la maglia della nazionale azzurra in vista di