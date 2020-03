Balotelli dopo la 'discussa' diretta: "Frasi sulla Juve? Ma pensate alle cose serie"

Nella giornata di giovedì Mario Balotelli, ed un suo amico, hanno fatto discutere per una diretta su Instagram. Tra le tante cose dette dal giocatore del , "incriminata" è stata soprattutto una frase sulla : "La è uno squadrone. E' seconda perchè dovevano far recuperare la Juventus, poi hanno fermato tutto".

Oggi il giocatore ha postato una story su Instagram, spiegando tutto e mostrandosi parecchio indispettito per il polverone che si è alzato da una semplice frase.

"Qualcuno si è offeso? Ma pensate alle cose serie e alle situazioni vere quotidiane che stiamo passando. Scusate ma dove sta lo sfottò alla Juventus? Non ho mica detto dovevano far vincere la Juventus ma recuperare perché aveva una gara in meno. Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare sto virus invece di cercare di infangare sempre il mio nome. Una diretta di 30 minuti si trasforma in un'infamia senza motivo e tanta cattiveria".