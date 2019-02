Balotelli, contratto da superstar al Marsiglia: 4M fino a giugno e tanti bonus

Balotelli, contratto da superstar al Marsiglia: 4 milioni netti fino a giugno e bonus in caso di goal e qualificazione Champions.

Tre presenze e due goal per Mario Balotelli dal momento del suo arrivo all'Olympique Marsiglia. SuperMario sta quindi mettendo tutte le basi per poter restare al Velodrome oltre la scadenza del contratto, prevista per giugno.

Un interesse anche economico quello del classe 1990, che secondo quanto riportato dall'Equipè ha stipulato un contratto da superstar.

4 milioni netti fino a giugno, con l'aggiunta di alcuni bonus: 150mila euro in caso di cinque goal, 500mila euro in caso di qualificazione della squadra alla prossima Champions League.

E come se non bastasse una auto aziendale ed una indennità per l'alloggio di circa 7 mila euro.