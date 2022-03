Balotelli commenta l'eliminazione dell'Italia: "Manco solo quando si perde"

Dopo la vittoria degli Europei in quel di Wembley, l'Italia sembrava non avere limiti. Invece, per la seconda volta consecutiva, la Nazionale azzurra non parteciperà ai Mondiali. Niente Russia, niente Qatar, dopo il k.o contro la Macedonia del Nord in semifinale playoff.

Una gara in cui l'Italia non ha trovato il goal, sconfitta 1-0 con goal di Trajkovski. Berardi, Immobile e compagni a secco, con social in fiamme nel bacchettare Mancini per scelte di formazione e di convocazione. Tra i nomi più gettonati ovviamente Mario Balotelli.

Super Mario aveva ritrovato la Nazionale azzurra in inverno, nello stage organizzato durante la pausa per Coppa d'Africa e qualificazioni sudamericane, rimanendo però fuori dalle convocazioni per la sfida contro la Macedonia del Nord. Ora tocca a lui dire la sua riguardo l'eliminazione dei compagni.

Intervistato da Sky Sport', Balotelli è schietto:

"Ha fatto male a tutti, sono stato molto male. I Mondiali sono a dicembre, c'era la possibilità di andare visto non mi erano state chiuse le porte, anzi pensavo che avrei avuto la possibilità di far vedere che potevo entrare nel gruppo, quindi ho perso una chance importante anche io".

Balotelli non le ha certo mai mandate a dire, sincero nell'evidenziare il parlare di tifosi e media:

"Io manco solo quando si perde... È facile dirlo ora, prima della partita nessuno pensava a me. Ho visto la partita e ci sono state occasioni, io sotto porta sono bravino ma non è detto che avremmo vinto se ci fosse stato Mario. C'erano comunque buone possibilità di fare un goal".

Il prossimo obiettivo dell'Italia sarà quello di qualificarsi agli Europei 2024 e di provare a vincere l'attuale edizione di Nations League:

"Non ho sentito Mancini, ma voglio sempre bene al mister e sono felicissimo che resti. In pochi anni ha già vinto l'Europeo. Non si può dimenticare che l'allenatore in poco tempo ha fatto vincere una squadra forte, ma che nessuno si aspettava potesse farlo. Merita di continuare".

Nei prossimi mesi, forse, con Balotelli al centro dell'attacco.