Balotelli chiede una clausola al Flamengo: il fratello deve giocare almeno 10 partite col Boavista

Balotelli si allontana dal Flamengo, l'attaccante avrebbe chiesto l'inserimento di una clausola per fare giocare il fratello Enock col Boavista.

Il futuro di Mario Balotelli quasi certamente non sarà in . Il Flamengo ci ha provato, tanto da incontrare sia l'attaccante che Mino Raiola a Montecarlo, ma l'attaccante non è convinto di trasferirsi a Rio de Janeiro.

Balotelli insomma preferirebbe piuttosto rientrare in e firmare per il , città nella quale peraltro SuperMario è cresciuto e dove tornerebbe molto volentieri.

A frenare la trattativa col Flamengo inoltre, secondo quanto riporta 'AS', sarebbe una clausola espressamente richiesta da Balotelli e che riguarda il fratello.

SuperMario vorrebbe infatti che Enock venisse ingaggiato dal Boavista, club brasiliano di Serie D controllato dal Flamengo, e che avesse la certezza di giocare almeno dieci partite.

Inoltre Balotelli avrebbe chiesto al Flamengo anche un maxi-ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione per due anni. Decisamente troppi, insomma.