Balotelli, che gaffe: esulta per la vittoria del PSG e fa arrabbiare i tifosi del Marsiglia

Mario Balotelli, ex del City, ha festeggiato la sconfitta del Manchester United contro il PSG ma i tifosi del Marsiglia non l'hanno presa bene.

Mario Balotelli torna protagonista anche sui social dove martedì sera, in occasione di Manchester United-PSG, un paio di suoi tweet (poi rimossi) hanno fatto arrabbiare i tifosi del Marsiglia.

L'attaccante italiano, rimasto particolarmente legato al Manchester City, non ha infatti perso l'occasione per festeggiare la sconfitta dello United.

MAN UTD OOOOOLÈ😳 pic.twitter.com/JBw4rz3ywE — Mario Balotelli (@FinallyMario) 12 febbraio 2019

Niente di particolarmente strano insomma se non fosse che a battere i Red Devils è stato il PSG, club storicamente rivale del Marsiglia per cui da qualche mese gioca Balotelli.

Allez l OM! pic.twitter.com/G5KBeUMNdn — Mario Balotelli (@FinallyMario) 12 febbraio 2019

I nuovi tifosi di SuperMario quindi non hanno certo preso bene i tweet dell'attaccante che poi ha dovuto chiarire come la sua gioia fosse dovuta solo alla sconfitta del Manchester United e non certo alla vittoria del PSG.

"Non preoccupatevi....Parigi non mi piace affatto. Go OM".

Alla fine però Balotelli, probabilmente per evitare ulteriori polemiche, ha preferito rimuovere i tweet 'incriminati'.

L'avventura di Balotelli col Marsiglia, almeno sul campo, è d'altronde iniziata nel migliore dei modi dato che ha già segnato 2 goal nelle prime 3 presenze.