Balotelli e il Brescia, pace fatta: torna ad allenarsi in gruppo

Mario Balotelli ricompone la frattura con il Brescia: l'attaccante torna ad allenarsi con il gruppo dopo quattro mesi.

Segnali di pace tra il e Mario Balotelli: dopo il lungo braccio di ferro l'attaccante italiano è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, quattro mesi dopo l'ultima volta. Possibile a questo punto un reintegro nei convocati in vista delle prossime sfide di campionato.

Si ricompone dunque la frattura interna nell'ambiente delle Rodinelle, che hanno ripreso a fare punti nell'ultimo turno di campionato con la vittoria sul . Dopo tanto allenamento individuale SuperMario ha svolto un'ora e mezzo di sessione con i compagni.

Il condizionale è d'obbligo in questi casi, ma sembra difficile un ritorno tra i convocati già nel match infrasettimanale contro il , fondamentale sfida per la salvezza. L'attaccante potrebbe però puntare al rientro in campo in occasione della partita contro la di sabato.

Soltanto qualche settimana fa la richiesta della società della risoluzione unilaterale del contratto: ora la spiacevole vicenda sembra già un lontano ricordo.