Balotelli al Brescia, indisponibile fino al 25 settembre: ha una squalifica di quattro giornate

Qualora dovesse firmare con il Brescia, Balotelli dovrà scontare una squalifica di quattro giornate: risale all'ultima esperienza al Marsiglia.

Quello nel calcio italiano per Mario Balotelli non sarà il ritorno perfetto. Pronto a unirsi al di Massimo Cellino, dopo che le Rondinelle hanno conquistato lo scorsa stagione la promozione in , l'attaccante dovrà infatti scontare una squalifica.

Nel caso in cui il Brescia dovesse davvero riuscire a mettere sotto contratto 'Super Mario', Eugenio Corini non potrà poi utilizzare il giocatore fino al 25 settembre, data in cui si disputerà l'incontro valido per la quinta giornata di campionato tra Brescia e .

Il motivo? Una squalifica di quattro giornate che Balotelli ha rimediato in durante la sua ultima esperienza al e che ora, come riportato da 'Sky Sport', l'attaccante sarà chiamato a scontare in qualora dovesse firmare con il Brescia.

Le squalifiche, in alcuni casi, sono infatti valide anche se si cambia campionato, con la Federazione francese che al momento dell'eventuale trasferimento di Balotelli alla corte di Corini comunicherà alla Lega calcio italiana la presenza di tale squalifica.

Un fatto da tenere presente anche in ottica fantacalcio dunque, dove Balotelli sarà sicuramente uno dei centravanti più cercati dai fantallenatori in caso di arrivo al Brescia. Per vederlo in campo bisognerà però aspettare fino al settembre inoltrato.