Balotelli al Sion, il presidente apre: "Stiamo trattando, c'è interesse"

Mario Balotelli dopo l'ottima stagione in Turchia potrebbe trasferirsi al Sion, il presidente conferma: "C'è interesse da entrambe le parti".

Mario Balotelli potrebbe riavvicinarsi all'Italia. L'attaccante, reduce da un'ottima stagione con l'Adana Demispor, vorrebbe lasciare la Turchia e ad offrirgli un'occasione sarebbe pronto il Sion.

La conferma arriva dalle parole del presidente svizzero Christian Constantin in un'intervista rilasciata a 'Blick'.

“È vero, siamo in trattativa da settimane. Volevamo rimanere discreti, ma le informazioni sono trapelate in Italia. Questo è un segnale che c'è interesse da entrambe le parti”.

Balotelli nell'ultima stagione ha segnato 19 goal in 33 partite e il suo contratto con l'Adana Demispor scadrà il 30 giugno 2024. Ora per lui ecco l'occasione di trasferirsi in Svizzera e riavvicinarsi anche alla famiglia.

"Oggi è impossibile per me fare una previsione sulle possibilità di successo del trasferimento ma stiamo parlando di un giocatore che, se si considera solo il talento, ha quello che serve per vincere il Pallone d'Oro. La prima volta che ho parlato per lui è stato con Raiola nel 2016, prima che firmasse con il Nizza. Anche ora siamo in contatto con i suoi agenti e in passato con loro abbiamo fatto ottimi affari come Wesley e Kasami”.

Il sogno neppure troppo nascosto di Balotelli resta quello di tornare in Nazionale anche grazie all'ottimo rapporto col CT Mancini, suo allenatore già all'Inter e al Manchester City.