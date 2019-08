Balotelli al Flamengo, contatti continui: pronto un contratto da 4/5 milioni all'anno

Mario Balotelli è sempre più vicino al Flamengo, pronto per una nuova sorprendente avventura. Stipendio oltre le aspettative per 'Super Mario'.

Fino a qualche giorno fa sembrava solo 'fantamercato', ma adesso è realtà, o per lo meno qualcosa di molto concreto. Mario Balotelli ed il Flamengo si avvicinano ogni giorno di più e la trattativa potrebbe addirittura concludersi nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ci sono stati nelle ultime ore ulteriori contatti, che hanno avvicinato le parti. Il Flamengo è pronto ad offrire a Mario Balotelli un contratto da 4 o 5 milioni di euro all'anno, con un ricco premio alla firma del contratto.

Mario Balotelli firmerebbe ovviamente da svincolato, indossando una maglia prestigiosa come quella rossonera. Un passo del tutto inaspettato per l'ex attaccante del , che fino a qualche settimana fa sembrava in contatto con diverse squadre italiane per rilanciarsi in (dal al ).

E invece evidentemente ha prevalso la voglia di provare nuove avventure, di mettersi in gioco in un ambiente che magari possa evidenziare le caratteristiche dell'attaccante italiano.