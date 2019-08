Balotelli al Brescia, c'è lo sponsor Mancini: il CT gli ha consigliato di tornare in Italia

Potrebbe già arrivare domani l'annuncio della firma di Balotelli con il Brescia: sorpasso delle Rondinelle al Flamengo, da tempo sul giocatore.

Rio de Janeiro o : Mario Balotelli pare ormai avere deciso quale sarà il suo futuro. L'attaccante, attualmente ancora senza squadra, è infatti pronto a ripartire dal suo amato Brescia, come riportato da 'Sky Sport'.

Nonostante la corte del Flamengo il giocatore si sarebbe infatti deciso ad accettare l'offerta di Cellino: un triennale a un milione, con l'opzione di diventare tre grazie ad alcuni bonus.

Nulla dovrebbe dunque cambiare l'incontro tra Mino Raiola e il Flamengo pervisto per oggi a Montecarlo, dove sono attesi il vicepresidente Marcos Braz, il d.s. Bruno Spindel ed il legale Marcos Motta per presentare la loro offerta ufficiale.

In quest'occasione il procuratore di Balotelli si presenterà sostanzialmente per onorare la parola data, con l'annuncio del passaggio dell'attaccante al Brescia che potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

Uno degli sponsor dell'operazione, secondo 'La Gazzetta dello Spor', sarebbe Roberto Mancini. Il CT dell' avrebbe chiamato Balotelli consigliandogli di tornare a giocare in per cercare di conquistare un posto a . Anche i familiari di Balotelli nelle ultime ore hanno spinto SuperMario a restare in Italia.