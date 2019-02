Balotelli a sorpresa: "Mi piacerebbe chiudere la carriera al Brescia"

Mario Balotelli, appena trasferitosi dal Nizza al Marsiglia, non sente la nostalgia del calcio italiano: "Troppo tattico e un po' noioso".

Dopo un lungo tira e molla Mario Balotelli ha finalmente lasciato Nizza per trasferirsi al Marsiglia dove chiuderà la stagione ma l'attaccante, intervistato dalla trasmissione 'Quelli che il calcio', confessa di sognare il ritorno in Italia per vestire la maglia del 'suo' Brescia.

"Non ho mai pensato concretamente a tornare in A in questi mesi, però non nego che mi piacerebbe chiudere la carriera al Brescia".

Brescia d'altronde è la città in cui Mario Balotelli, nato a Palermo da genitori africani, è cresciuto grazie alla famiglia che lo aveva preso in affidamento e alla quale è evidentemente rimasto molto legato.

A parte Brescia però Balotelli non sembra provare particolare nostalgia per il calcio italiano definito "troppo tattico e un po' noioso" da SuperMario.

L'ultima esperienza di Balotelli in Serie A risale alla stagione 2015/16, quando vestì per la seconda volta la maglia del Milan prima di rientrare a Liverpool.

Adesso per SuperMario c'è invece l'occasione Marsiglia dove Balotelli ha subito segnato al debutto contro il Lille ma senza riuscire ad evitare la sconfitta alla squadra allenata da Rudi Garcia.