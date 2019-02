Balotelli a 'C'è posta per te': compra un'auto da 13mila euro a un ragazzo

Mario Balotelli protagonista nel programma 'C'è posta per te': incalzato dal duo comico Pio e Amedeo, ha regalato un'automobile a un ragazzo.

Il suo arrivo al Marsiglia ha fatto bene sia a lui che al club della Costa Azzurra: già tre le reti realizzate in quattro presenze per Mario Balotelli, l'ultima nel successo per 2-0 sull'Amiens, terzo di fila in Ligue 1 e utile per rilanciare le ambizioni della squadra allenata da Rudi Garcia.

Oltre ad esserlo in campo, 'Supermario' è stato protagonista anche sul piccolo schermo: invitato da Maria De Filippi come ospite speciale nella trasmissione 'C'è posta per te', in onda ogni sabato sera su Canale 5, ha dato spettacolo insieme al noto duo Pio e Amedeo.

I due comici foggiani hanno accompagnato Gabriele, fratello di Amedeo, nato con una malformazione alla mano e da poco diventato patentato: l'obiettivo era quello di riuscire a convincere Balotelli a firmare un contratto per l'acquisizione di un'automobile dal costo di 13mila euro.

Inevitabili le gag che hanno contribuito a rendere più che allegro il contesto: all'ex attaccante di Inter e Milan è stato consegnato del cibo italiano da mangiare in Francia, oltre ad una foto di Matteo Salvini con dedica personalizzata del tutto finta.

Spazio anche per qualche momento di serietà: argomento la Nazionale, dove Roberto Mancini ha smesso di convocarlo. Il desiderio di Balotelli è presto detto.

"Ho sempre voluto giocare per l'Italia. Io sono nato qui e ho sempre voluto indossare la maglia azzurra".

Inutile dire che, alla fine, 'Supermario' ha firmato il contratto, scatenando la gioia di Gabriele e di tutto il pubblico presente in studio. Compresa quella di Maria De Filippi che si è lasciata andare ad un commento lodevole.

"In tanti anni di conduzione nessuno aveva mai fatto una cosa così in questo studio".

Non solo genio e stregolatezza dunque: Balotelli con un grande cuore d'oro. In attesa di una nuova chance in azzurro.