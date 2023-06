Ballardini resta alla Cremonese: ufficiale il rinnovo fino al 2025

Nonostante la retrocessione, Ballardini e la Cremonese avanti insieme: annunciato il prolungamento del tecnico fino al 2025.

La discesa in Serie B, non scalfisce il rapporto tra Davide Ballardini e la Cremonese. I grigiorossi, hanno ufficializzato il rinnovo contrattuale dell'allenatore.

'Balla' ancora al timone della Cremo dunque, spazzando via le voci che lo volevano prendere strade diverse dopo la stagione conclusasi con la retrocessione di Ciofani e compagni.

No. Ballardini-Cremonese è un binomio che resta solido e che proseguirà anche in cadetteria, come si legge dal comunicato diffuso dal club lombardo.

"U.S. Cremonese e Davide Ballardini comunicano con reciproca soddisfazione di aver definito il rinnovo dell’accordo contrattuale che lega l’allenatore al club grigiorosso, prolungandolo fino al 30 giugno 2025".

Arrivato allo 'Zini' a gennaio in sostituzione di Alvini, il 59enne allenatore romagnolo ha sfiorato una clamorosa qualificazione alla finale di Coppa Italia ed una rimonta salvezza sfumata soltanto nelle ultime giornate. Il futuro, sarà ancora grigiorosso.