Balerdi fa le visite con il Borussia Dortmund: era cercato da Juventus e Barcellona

Leonardo Balerdi, difensore ormai ex Boca Juniors classe 1999, ha svolto le visite mediche con il Borussia Dortmund. Era seguito anche dalla Juventus.

Era un obiettivo di diversi club europei, tra cui anche Juventus e Barcellona, ma Leonardo Balerdi ha scelto la Germania per approdare in Europa. Il difensore argentino classe 1999 ha svolto questa mattina le visite mediche con il Borussia Dortmund: a breve dovrebbe arrivare anche l'ufficialità dell'affare.

Secondo la 'Bild', l'operazione si dovrebbe chiudere intorno ai 16 milioni di euro. Balerdi, che compirà 20 anni il prossimo 26 gennaio, diventerebbe così il secondo difensore più caro nella storia del Boca Juniors dopo Walter Samuel, oltre al quarto giocatore più caro in assoluto.

Balerdi raggiungerà la Germania e il Borussia Dortmund al termine del Sudamericano Sub-20, che sta disputando con la nazionale Albiceleste. Il prossimo impegno è il 17 gennaio contro il Cile, ma il centrale ha viaggiato alla volta della Germania per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il suo nuovo club.

Nonostante le sole 5 presenze con la prima squadra del Boca Juniors, Balerdi è considerato uno dei difensori di prospettiva più forti d'Argentina, tanto che su di lui avevano messo gli occhi anche potenze come Juventus e Barcellona.

La scelta del classe 1999 è però ricaduta sul Borussia Dortmund, società che ha la fama di saper far crescere i giovani come pochissimi altri club in Europa. Balerdi, che potrebbe arrivare in Bundesliga il mese prossimo, troverà un reparto giovane, con il coetaneo Zagadou, il classe 1996 Diallo, il classe 1995 Akanji e l'esperto Toprak