Bale verso il ritorno al Tottenham: "Lo ama ancora, vuole andarci"

Real Madrid e Tottenham stanno trattando il ritorno a Londra di Gareth Bale. L'agente del gallese conferma tutto: "Stiamo parlando".

La bomba può scoppiare a giorni: il e il stanno trattando il ritorno a Londra di Gareth Bale. Il campione gallese tornerebbe così a vestire la maglia degli Spurs 7 anni dopo il suo addio per andare a giocare in . E sarebbe un colpaccio.

Tutto confermato dall'agente di Bale, Jonathan Barnett, che interpellato da 'BBC Sport Wales' non si è nascosto dietro un dito:

"Gareth ama ancora gli Spurs. Stiamo parlando (con il Tottenham e il Real Madrid, ndr). Lui vuole andarci".

Il rapporto tra Bale e il Real Madrid, del resto, si è incrinato da tempo. Tante panchine, tante esclusioni, più di un comportamento discutibile da parte del mancino, un addio in direzione solo sfiorato. Una non relazione che, questa volta sì, sembra destinata a portare alla separazione.

José Mourinho, sconfitto all'esordio in Premier League dall' e bisognoso di rinforzi, può dunque ricevere un regalo di lusso da un mercato ancora una volta privo di grossi scossoni. Anche se il manager portoghese ha espressamente confessato di volere un altro attaccante, ed è per questo che gli Spurs nei giorni scorsi hanno fatto pervenire un'importante offerta per Andrea Belotti.

Non è finita qui: nelle mire del Tottenham, secondo 'Sky Sports UK', c'è anche un altro giocatore del Real Madrid, ovvero Sergio Reguilon, tornato nella Capitale dopo aver conquistato l' con il . In questo caso, è lotta con il .