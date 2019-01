Bale va di nuovo ko: 27 gli infortuni da quando è al Real Madrid

Si apre con un infortunio il 2019 di Gareth Bale. Per il fuoriclasse del Real Madrid, sono già 27 gli stop da quando gioca in Spagna.

Tutto si può dire, tranne che il 2019 è iniziato nel migliore dei modi per Gareth Bale. La stella del Real Madrid infatti, nel corso del match di recupero della diciassettesima giornata della Liga che si è disputato giovedì sera sul campo del Villarreal, ha riportato l’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera.

Con DAZN segui in esclusiva tutta la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tutto è accaduto al 38’ del primo tempo quando il gallese ha sentito una fitta alla gamba sinistra. Bale ha tentato di restare in campo ed è riuscito a prolungare la sua gara fino alla fine del primo tempo, quando poi è stato lasciato negli spogliatoi da Santiago Solari e sostituito da Isco.

L'articolo prosegue qui sotto

Per Bale sale così a 27 il numero di infortuni patiti negli ultimi cinque anni, da quando cioè veste la maglia del Real Madrid. Una cifra impressionante, che fa ancor più scalpore se si pensa che, da quando si è trasferito in Spagna, ha dovuto saltare qualcosa come 60 partite a causa di problemi fisici.

A Madrid, di fatto, Bale ha alternato giocate da fuoriclasse, a goal splendidi ma anche a una serie infinita di stop che ne hanno limitato l’impiego e che fanno di lui un giocatore tanto forte e decisivo, quanto fragile dal punto di vista fisico.

Il Real Madrid intanto aspetta di conoscere l’effettiva entità di questo nuovo infortunio. I Blancos torneranno in campo il 6 per una sfida interna di campionato contro la Real Sociedad e l’impressione è quella che Bale difficilmente riuscirà a recuperare entro domenica.