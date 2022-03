Bale tra Cardiff e ritiro: pronto a giocare in Championship in caso di Mondiale

Una scelta di vita a 33 anni. Sono mesi importanti per la carriera di Gareth Bale. Il calciatore gallese sta vivendo due momenti completamente opposti tra club e nazionale: se da una parte continua a faticare con la maglia del 'Blancos', con appena 270 minuti giocati in stagione tra Liga (4 presenze) e Champions League (1), dall'altra resta un vero e proprio fattore con il Galles, che ha trascinato giovedì con una doppietta decisiva nella semifinale playoff verso i Mondiali in Qatar 2022 contro l'Austria.

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real Madrid costringe il classe 1989 a delle riflessioni approfondite circa il suo futuro. Bale è di fronte a un bivio: ritirarsi e appendere definitivamente gli scarpini al chiodo o continuare a giocare altrove.

A pesare sulla decisione sarà senza dubbio la finale playoff tra il Galles e la vincente tra Scozia e Ucraina, gara che si giocherà a giugno dopo il rinvio della sfida a causa dell'invasione russa e il conflito in corso a Kiev e nelle altre città ucraine.

In caso di qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo, Gareth Bale potrebbe accettare la proposta del Cardiff, la squadra della sua città, e giocare in Championship, nella seconda divisione inglese. È la notizia lanciata dal 'Wales Online', che rivela la possibilità che il 32enne possa tornare a casa, in Galles, per preparare il Mondiale accanto alla famiglia.

Il calciatore potrebbe riavvicinarsi ai suoi familiari e gestire da vicino le numerose attività commerciali che possiede nella capitale gallese. Una semplice idea che potrebbe trasformarsi in realtà in caso di pass per il Mondiale, con Bale che potrebbe accettare di passare dal Real Madrid alla seconda divisione per vivere l'ultimo scorcio di carriera nella sua città e accanto ai suoi cari.

Al momento il Cardiff è al 17° posto in Champions, con un vantaggio di 18 punti dalla zona retrocessione a otto turni dal termine.