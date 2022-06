Bale smentisce: "Non vado al Getafe", e in Spagna spunta la suggestione Roma

Gareth Bale smentisce seccamente le voci che lo volevano vicino al Getafe. Intanto in Spagna parlano di contatti con Mourinho.

La suggestione di vedere Gareth Bale con la maglia del Getafe è durata pochi giorni. Dopo la smentita del procuratore, al riguardo sono arrivate anche le dichiarazioni del diretto interessato.

Bale, il cui contratto col Real Madrid scade il 30 giugno, ha infatti negato seccamente le voci secondo cui potrebbe rimanere in Spagna firmando col Getafe.

"Non vado al Getafe, questo è sicuro".

A lanciare la clamorosa bomba era stato lo stesso presidente del Getafe, Angel Torres, che aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata in cui l'agente gli offriva l'ingaggio di Bale a parametro zero.

Intanto sempre in Spagna, sulle pagine di 'El Nacional', spunta una nuova suggestione per il futuro del gallese che sarebbe finito nel mirino di Mourinho col quale ha già lavorato per qualche mese al Tottenham.

Lo Special One sarebbe al lavoro per convincere Bale a trasferirsi alla Roma, dove potrebbe preparare al meglio i Mondiali invernali col suo Galles.