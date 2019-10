Bale e il Real Madrid ai ferri corti: il gallese vuole lasciare il club

Gareth Bale non ha preso bene l'esclusione dai convocati per Real Madrid-Club Brugge: la volontà è quella di dire addio tra un anno.

L'estate di Gareth Bale non è stata tutta rose e fiori, anzi: le esternazioni di Zinedine Zidane che aveva quasi sperato in un suo addio non devono aver fatto piacere al gallese, sempre più deciso a lasciare il club.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Come riportato da 'AS', la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esclusione dai convocati per - di , terminata 2-2: una scelta che Bale - e anche i tifosi - non riesce proprio a spiegarsi.

📰 La #PortadaAS del 8 de octubre de 2019

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 BALE DICE BASTA pic.twitter.com/MUUrcQA83Z — Diario AS (@diarioas) October 7, 2019

Stessa sorte era capitata il 25 settembre con l'assenza nella sfida all'Osasuna, per la quale Zidane aveva preferito lasciarlo a casa scatenando la reazione negativa del popolo 'blanco'.

L'ex è poi tornato nell'undici titolare in occasione dell'ultimo match di vinto contro il Granada, in cui è stato sostituito nel finale da James Rodriguez che ha segnato la rete del definitivo 4-2 in pieno recupero.

Difficile che Bale possa muoversi a gennaio, più facile pensare a una cessione la prossima estate nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Se fino a qualche mese fa la sua priorità era rimanere al Real Madrid, ora si può benissimo immaginare come sia completamente cambiata.