Bale posta "buon allenamento", Mou replica: "Contraddice la realtà"

Il gallese non ha giocato contro l'Everton. Un post su Instagram ha "creato confusione sulla sua condizione", come ha spiegato il tecnico.

Il rapporto tra José Mourinho e Gareth Bale al Tottenham non sembra essere dei più idilliaci. E un post su Instagram è finito al centro del dibattito tra il gallese e il tecnico lusitano.

Martedì, prima della sfida contro l’Everton in FA Cup, Bale ha postato una foto su Instagram con una semplice didascalia.

“Buona sessione di allenamento oggi”.

Una frase con cui evidentemente lo Special One non si è trovato d’accordo e non ha fatto nulla per nasconderlo. In conferenza stampa Mourinho ha infatti parlato di una ‘contraddizione’ tra il post e la realtà.

“Devo ammettere che quel post ha creato confusione, c’era una contraddizione tra il post e la realtà. Sin dall’inizio ho cercato di tenere tutto molto privato, ma in questo caso ho sentito il bisogno di chiarire. Il post era ‘buon allenamento’ e sono pronto a dire che era del tutto sbagliato”.

Mou ha spiegato la situazione legata alla condizione fisica di Bale, che contro l’Everton non ha giocato.