Bale pensa solo al golf: il Tottenham l'ha convinto con le buche al campo sportivo

Reguilon, compagno di Bale a Londra, svela il retroscena: "Buche corte di trenta metri, ma le hanno messe per Gareth".

Lo ha dichiarato più volte, senza nascondersi. Per Gareth Bale il golf è un'ossessione, pensa a quello dalla mattina alla sera. Certo, è un calciatore professionista e tra i più in vista degli ultimi anni, ma se doevsse scegliere probabilmente preferirebbe avere la mazza in mano piuttosto che gli scarpini ai piedi.

Lasciato Madrid e il Real, Bale è tornato al per rilanciarsi e provare a fare la storia con gli Spurs. La società di Mourinho ha provato in tutti i modi a riportarlo a Londra, riuscendoci in estate dopo un lungo corteggiamento. Anche grazie alo golf.

E' stato Reguilon, terzino del Tottenham e compagno anche al , a svelare il retrocescena:

"Quello che mi ha sorpreso di più è che al centro sportivo ci sono buche per il golf. Ho chiesto come mai e mi hanno spiegato che le hanno messe per Bale. Sono buche corte, magari di trenta metri. Ma comunque non ci potevo credere".

Nei momenti in cui Bale non è impegnato nelle sedute collettive con il Tottenham, passa il suo tempo al centro sportivo allenandosi con qualche buca base, per non perdere il ritmo a golf. Lo sport che sarà sicuramente nel suo futuro una volta abbandonato il calcio.

E considerato quanto Bale punti sull'alto sport, è dura pensare ad una sua carriera calcistica oltre una certa età: ancora qualche calcio al pallone da professionista e nei tornei top, poi cappello in testa, abbigliamento opposto e coordinazione attua a brillare in altri contesti.