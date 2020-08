La mancata convocazione di Gareth Bale per il ritorno degli ottavi di col ha fatto molto rumore in casa .

Oggi però a svelare la verità è stato Zinedine Zidane, che durante la tradizionale conferenza della vigilia ha spiegato come sia stato il gallese a chiedergli di restare fuori.

"Si dicono molte cose, ma è una cosa privata tra lui e me. Posso solo dire che ha preferito non giocare. Il resto rimane tra lui e me".

Il tecnico poi non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul colloquio che ha portato all'esclusione di Bale.

"Non mi ha deluso e non dirò altro. Io rispetto tutti, queste cose devono restare nello spogliatoio. Se avrà un futuro con me al Real Madrid? Non lo so, ora è un giocatore del Madrid. Preferiva non giocare, questa è l'unica cosa che posso dire".