Bale e il rapporto con Zidane: "Non ci parliamo dalla finale di Champions"

La frattura tra Bale e Zidane è avvenuta dopo la finale di Champions: "Da allora non ci siamo più parlati. Non siamo mai stati migliori amici".

Gareth Bale ha raccontato alla rivista 'FourFourTwo' del suo particolare rapporto con Zinedine Zidane, con cui il feeling non è mai scattato.

Il gallese ha svelato che i due non si rivolgono addirittura più la parola dopo la finale di Champions vinta dal Real contro il Liverpool.

"Non ci siamo più parlati da allora. Il nosto rapporto era buono, non direi che eravamo migliori amici: avevamo semplicemente un normale rapporto professionale”.

Nonostante risultò decisivo dalla panchina con un fantastico goal in rovesciata, Bale non prese bene la scelta di Zidane di non farlo partire dal primo minuto.