Bale al Getafe, il presidente rivela: "Ce l'hanno offerto, stiamo valutando"

Angel Torres ha svelato il contatto con l'agente di Bale, il cui contratto col Real Madrid è in scadenza e non verrà rinnovato.

La carriera da calciatore di Gareth Bale potrebbe continuare in Liga, a Madrid, ma non col Real. Il contratto in scadenza il 30 giugno infatti non verrà rinnovato.

La prossima squadra di Bale quindi potrebbe essere a sorpresa il Getafe, come ha rivelato il presidente del club Angel Torres durante la presentazione delle nuove maglie.

"Ho sentito 45-50 minuti fa l'agente di Bale, ce l'hanno offerto. Non è uno scherzo. Adesso valuteremo la situazione con l'allenatore e il direttore sportivo. E' una possibilità come lo sono tutti i grandi calciatori".

Bale, 33 anni il prossimo luglio, cerca una sistemazione che gli permetta di preparare al meglio i Mondiali in Qatar per cui il suo Galles si è qualificato nei giorni scorsi dopo più di sessant'anni.

L'obiettivo, ovviamente, è quello di presentarsi tirato a lucido per il grande evento e per riuscirci potrebbe anche rinunciare a gran parte del ricco ingaggio percepito negli ultimi anni dal Real.