Baldini esagera a Sky: "A Palermo se guardi le ragazzine ti tagliano i cogl..."

Imbarazzo in studio per le frasi dell'allenatore rosanero: "Qui se sei sposato non puoi guardare una bella donna, non è come a Milano".

Momenti di grande imbarazzo lunedì sera a 'Sky' durante la puntata di 'Calciomercato l'Originale' quando è andato in scena un botta e risposta tra il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, e il conduttore Alessandro Bonan. L'allenatore rosanero, per spiegare come si è calato nella realtà siciliana, ha fatto un esempio decisamente discutibile. L'articolo prosegue qui sotto "Sono quelle città particolari in cui devi portare rispetto ed essere rispettato, non è una città facile dove puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Ti faccio un esempio per renderti l'idea, così riuscite a capire: se vieni qui e sei una persona sposata e ti metti a guardare delle belle donne, non è che ti è vietato, ma non sarai una persona accettata da loro. Nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Se vai a Milano non interessa a nessuno se guardi una donna bella oppure che tu sei sposato o non sposato. Qua è diverso e io in questa cultura mi ci ritrovo, perché da bambino sono cresciuto con i miei nonni, che mi hanno insegnato che la cosa principale è che la famiglia è sacra. Ci sono delle regole, vanno rispettate". Bonan a quel punto ha cercato di fare rettificare almeno in parte Baldini, seppure col sorriso sulle labbra: "Silvio, il terreno è scivoloso, perché la famiglia è sacra, ma se vogliamo guardare una bella donna non credo ci sia niente di male".

Il tecnico però ha insistito: "Tu non hai capito, se guardi una bella donna non c'è niente di male, se sei sposato e hai moglie e figli è inutile che vuoi andarti a scop.... quella lì, che magari è una ragazzina. Fanno bene a tagliarti i cog..... Perché la maggior parte delle persone hanno 50-60 anni e vanno con una ragazza di 20 anni". Il giornalista quindi si è fatto serio, invitando Baldini a non fare la morale mentre l'allenatore del Palermo insisteva: "Mica vengo qui a dirti le caz....., vieni, vieni a vivere qua, poi te ne accorgi". Affermazione a cui Bonan ha ulteriormente replicato: "Io ho vissuto in tante parti, sempre alla stessa maniera".