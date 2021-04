Balbuena espulso col Var: la Football Association annulla la squalifica

Il centrale del West Ham è stato espulso contro il Chelsea dopo una review di Kavanagh per un presunto fallo su Chilwell. Accolto l’appello del club.

Il West Ham avrà a disposizione Fabian Balbuena per la prossima partita di Premier League contro il Burnley, nonostante il centrale paraguaiano sia stato espulso nella sfida di sabato contro il Chelsea.

Come confermato dal club, la Football Association ha accolto l’appello presentato dal club londinese. Balbuena era stato espulso nel finale della partita contro il Chelsea per un presunto fallo su Chilwell.

“L’appello contro l’espulsione di Balbuena è stato analizzato da una commissione indipendente della Football Association che ha deciso di annullare la squalifica con effetto immediato”.

We can confirm that Fabian Balbuena’s red card in Saturday’s Premier League fixture against Chelsea has been overturned on appeal. The defender will now be eligible for our trip to Burnley. — West Ham United (@WestHam) April 27, 2021

L’arbitro Chris Kavanagh aveva optato per il cartellino rosso dopo essere stato chiamato al Var per una review. La decisione aveva da subito fatto parecchio rumore, visto che in molti l’hanno ritenuta eccessiva.

Il West Ham ha presentato ricorso in appello e ha comunicato che la decisione è stata ribaltata. Balbuena non sarà dunque costretto a scontare tre giornate di squalifica, come abitualmente succede per ogni giocatore espulso in Premier League.