Bakayoko sbaglia numero: vede il 14 ed esce dal campo, ma lui ha il 6

Tiemoué Bakayoko era convinto di avere il 'suo' numero 14 e non il 6 sulle spalle, così ha fatto per uscire dal campo. Ma il sostituito era Keita...

Tiemoué Bakayoko è ritornato al in prestito dal dopo due anni tra Londra e Milano. Non lo ha accompagnato un rendimento constante, ma qualcosa che non ha cambiato c'è stato: il numero di maglia.

Il centrocampista francese ha sempre avuto il 14 sulle spalle, numero che aveva anche al e nella sua precedente esperienza al Monaco. Quest'anno però, con il 14 già sulle spalle di Keita, si è dovuto accontentare del 6.

Eppure ieri, nel match contro l' , per un attimo Bakayoko si è scordato di che numero portava sulla schiena. Tanto che sul 3-0, a 10 minuti dalla fine, Jardim ha deciso di sostituire il 14, ovvero Keita, inserendo al suo posto Augustin.

Bakayoko però appena ha visto il 14 ha pensato subito a sé stesso e si è diretto verso la panchina applaudendo il pubblico. Poi l'ex e gli ha fatto notare l'errore, sorridendo.

Quand tu as porté le numéro 1⃣4⃣ un peu trop longtemps dans ta carrière 😁😅



W/ @TimoeB08 👏 pic.twitter.com/XtJ60SiplG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 8, 2019

Confusione comunque giustificata, visto che Bakayoko non è abituato a essere sostituito: quest'anno è stato tolto anzitempo soltanto contro il .