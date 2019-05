Bakayoko saluta i tifosi del Milan: "Questi ricordi mi accompagneranno per sempre"

Non c'è ancora l'ufficialità, ma Bakayoko non verrà riscattato dal Milan: "Grazie per il vostro amore nei momenti più difficili".

Una stagione di alti e bassi quella di Tiemoué Bakayoko con la maglia del . In sordina all'inizio, in grande spolvero a metà anno, sommerso dalle polemiche sul finale di stagione dopo il caso Acerbi, il battibecco con Gattuso a bordo campo e il ritardo in allenamento. Il suo probabile, mancato, rinnovo derirverà però sopratutto da motivi monetari.

In prestito dal è infatti avvenuto in estate dietro possibilità di riscatto nel 2019, davanti ad un pagamento di 40 milioni di euro. Senza la , nonchè con i dubbi relativi alle prestazioni sportive e al comportamento dello stesso giocatore, Bakayoko tornerà a Londra.

Chiusa la stagione ufficiale del Milan, Bakayoko ha praticamente detto addio ai tifosi rossoneri con un post su Instagram:

"Cari tifosi, nonostante la vittoria non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e finire nella top quattro per regalarvi la Champions nella prossima stagione. Questa delusione non cancella tutto e desidero ringraziarvi. Grazie per il vostro sostegno, che è stato bello e sincero, visto che l'inizio della nostra relazione è stato complicato".

Il messaggio di Bakayoko sembra proprio un saluto definitivo al Milan e ai suoi fans:

"Grazie per il vostro amore quando ho vissuto momenti più difficili. Grazie per la vostra canzone che spesso risuona nella mia testa. Grazie a tutti per gli incoraggiamenti in strada o sui social. Grazie per aver reso San Siro uno stadio unico. Grazie per questi bei ricordi che mi accompagneranno ovunque e per sempre".

Negli ultimi giorni in terra inglese si è parlato addirittura di una possibilità di vedere Bakayoko nuovamente a Milano, ma dall'altra parte dei Navigli: sul centrocampista francese ci sarebbe l' , che acquisterebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

A 24 anni, Bakayoko cerca ancora la stagione della conferma dopo le buone impressioni regalate agli osservatori in Champions con la maglia del . 2019/2020, nuova corsa.