Bakayoko in uscita dal Chelsea: il Galatasaray lo vuole in prestito

Secondo quanto appreso da Goal, Tiemoue Bakayoko è stato chiesto dal Galatasaray, che però vorrebbe un aiuto dal Chelsea sullo stipendio.

Tiemoue Bakayoko con ogni probabilità non giocherà nel la prossima stagione. O per lo meno, Lampard ha deciso che l'ex centrocampista del Milan non è adatto al suo progetto tecnico e quindi, anche se dovesse restare, non sarà certo uno dei pilastri della squadra.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Si cerca una nuova sistemazione per il francese, quindi. L'ultima squadra a farsi avanti in ordine di tempo è il , secondo quanto appreso da Goal. C'è un problema: come già successo con Nainggolan (chiesto all' ) i turchi non possono permettersi l'acquisto a titolo definitivo ed hanno chiesto il prestito al Chesea.

L'articolo prosegue qui sotto

Prestito che tra l'altro, nella richiesta del Galatasaray, dovrebbe prevedere anche una parte di stipendio pagato sempre dai Blues. Ad oggi non è arrivata una risposta definitiva né da parte del calciatore, né da parte della società londinese.

Il giocatore ha disputato un'ottima stagione in con il , ma il club rossonero non ha potuto sborsare i 35 milioni di euro fissati per il riscatto. Ora potrebbe muoversi nuovamente in prestito...

Fino a qualche settimana fa Bakayoko è stato anche nel mirino del , prima che i francesi si lanciassero poi nell'acquisto di Gueye dall' .