Bakayoko-Gattuso, il francese: "Non mi sono mai rifiutato di entrare in campo"

Tiemoué Bakayoko protagonista di uno scontro con Rino Gattuso in Milan-Bologna: "Mi ha parlato in termini inaspettati, io ho ripetuto le sue parole".

Nel corso del primo tempo di - c'è stato qualche attimo di tensione nella panchina rossonera: protagonisti dello scontro Gennaro Gattuso da un lato e, soprattutto, Tiemoué Bakayoko dall'altro.

Il centrocampista era andato a scaldarsi per fare il suo ingresso in campo in sostituzione dell'infortunato Biglia, salvo poi dire all'allenatore di non essere pronto. Da qui l'inizio di un alterco verbale che avrebbe visto il giocatore mandare a quel paese Gattuso con un "fuck off man", come si evincerebbe dal labiale.

Caso di gravità inaudita che, qualora venisse confermato, segnerebbe inevitabilmente la fine dell'esperienza milanista di Bakayoko, arrivato un anno fa in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro dal .

L'ex ha voluto dire la sua con un post pubblicato su Twitter, nel quale rivendica le proprie ragioni e allontana l'aura negativa nata sulla sua persona dopo l'accaduto di San Siro.

"Non accetto di essere considerato un giocatore che si rifiuta di entrare in campo quando il suo allenatore glielo chiede e che non rispetta il suo club e i suoi compagni di squadra. Mi è stato chiesto di prepararmi nel caso ci fosse un cambio, così mi sono preparato immediatamente e sono andato a scaldarmi per un massimo di 2-3 minuti, poi ho chiesto di tornare in panchina. Penso che sia tra il 23' e il 26', ed è quando mi siedo in panchina che l'allenatore mi parla in termini inaspettati e non faccio altro che ripetere le sue parole. Niente di più".

Bakayoko rifiuta categoricamente la versione del 'no' a Gattuso, mettendo in risalto la voglia di aiutare i compagni di squadra in un momento delicato per la lotta .