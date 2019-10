Baggio senza freni: "Conte un martello, il Napoli di Sarri giocava il miglior calcio d'Italia"

Roberto Baggio ha ricordato il suo passato al 'Festival dello Sport' a Trento: "Meritavo di andare al Mondiale del 2002, me lo doveva il calcio".

Ospite del 'Festival dello Sport' a Trento, Roberto Baggio si è raccontato in una lunga intervista questo pomeriggio. Tanti i temi toccati dalla leggenda del calcio italiano, il quale ha risposto anche ad alcune domande sull'attuale .

Il Divin Codino, parlando del proprio rapporto con gli allenatori, ha infatti detto la sua su Antonio Conte e Maurizio Sarri, protagonisti pochi giorni fa dell'ultimo Derby d' tra e .

"Conte? Quando è arrivato alla Juventus è arrivato da giovanissimo, ricordo un ragazzo umile e simpatico. Credo che il ruolo di allenatore sia adatto a lui. È un martello. Sarri invece ha sempre fatto bene anche in categorie minori. Credo ci voglia tempo per vedere il suo vero gioco. Il suo giocava il miglior calcio d'Italia".

Baggio è poi tornato a parlare della sua vita da calciatore, soffermandosi sull'esperienza alla . Un club che ora sta provando a tornare grande con l'aiuto della nuova proprietà americana.

"Arrivai a Firenze dopo un grave infortunio. Non ho giocato per due anni e al terzo non stavo ancora bene. I due anni successivi ho giocato bene e mi sentivo in debito per l'affetto della gente che mi ha sempre aspettato. Con la tifoseria si era creato un legame profondo e a Firenze ho conosciuto anche il buddismo, la svolta della mia vita. La sciarpa raccolta per la prima gara a Firenze con la è stato il mio modo per dire grazie. Tentai di rimanere in viola, ci stavo bene, ma avevano già deciso tutto. Bastava essere chiari".

Parole chiare, accompagnate da una nota di malinconia. Come quella che Baggio prova ancora quando ripensa al rigore sbagliato nelle finale Mondiale a '94.

"Non avevo mai tirato un rigore alto sopra la traversa: è stato l'unico nella vita. Non era l’ultimo rigore ma detti il colpo di grazia. Tante volte prima di andare a dormire mi viene in mente. Da bambino sognavo di vincere una finale Italia- . L’unica cosa che non avevo sognato era che potesse finire con un mio rigore sbagliato".

La Nazionale è però sempre stato un grande amore per il Divin Codino, motivo per cui rimase molto ferito quando non venne convocato nel 2002 da Giovanni Trapattoni per la Coppa del Mondo.