Badu è tornato a disposizione dell'Hellas Verona, ma serve spazio nella lista

Il centrocampista ghanese torna a disposizione di Juric, l'Hellas però deve liberare spazio nella lista: sarà sacrificato uno fra Empereur e Bessa.

Buone notizie dall'infermeria per l'Hellas : Emmanuel Badu è tornato a disposizione di Juric, dopo la microembolia polmonare che lo aveva colpito lo scorso agosto, e ci sarà con la .

Il centrocampista ghanese era arrivato a Verona in estate, in prestito dall' , ma non ha mai giocato con gli scaligeri per via del problema di salute che lo ha costretto al ricovero d'urgenza all'Ospedale 'Sacro Cuore' di Negrar. Per reintegrare Badu in squadra, però, occorre liberare spazio nella lista senior dell'Hellas Verona per la .

Al momento gli indiziati più probabili ad essere sacrificati per lasciare il posto al ghanese sono Daniel Bessa ed Alan Empereur, entrambi costretti ai box da due lunghi infortuni. Il Verona, però, potrà cambiare la lista dei convocabili per il campionato italiano per tutto il mese di gennaio per via della presenza del mercato invernale.

La buona notizia è che Badu sta finalmente bene e potrà essere utile per la causa degli scaligeri già dalla prossimo turno di Serie A, quando l'Hellas sarà impegnato nella trasferta di Ferrara per fronteggiare la SPAL.